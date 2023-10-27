عاجل
starlinkforgaza.. ناشطون يطالبون إيلون ماسك بتوفير الإنترنت بقطاع غزة حماس ندعو أهل الضفة للدفاع عن غزة.. لن نهزم بإذن الله (فيديو) تفاصيل حفل فيلا المنصورية.. حقيقة مقتل شاب واختطاف آخرين أسعار سيارات بايك بدايةً من اليوم بعد الزيادات الجديدة الخارجية الفلسطينية تدعو العالم إلى التدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

العثور علي جثمان سيدة بجوار إحدي المدارس بالمنيا

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

تكثف الأجهزة الامنية بمديرية أمن  المنيا، لكشف غموض العثور على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها، بجوار إحدي المدارس الخاصة بالمنطقة الشرقية للمدينة، و تتوالي  التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

العثور علي جثمان سيدة بجوار إحدي المدارس بالمنيا 

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن العثور على جثة سيدة بمركز ملوي، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين أنها سيدة في العقد الثالث من عمرها داخل  سيارة بجانب إحدى المدارس الخاصة شرق مدينة ملوي، دون وجود أي إصابات واضحة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق  وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 جثة  داخل جوال بمزلقان ناهيا في بولاق الدكرورتثير الذعر |فما القصه

كما تتابع  الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة ، العثور على جثة أحد الأشخاص يرتدي ملابسه كاملة داخل جوال بمزلقان ناهيا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ويجري رجال الأمن البحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت البداية تفاصيل  الواقعة عندما تلقت الاجهزة الامنية  بقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا من شرطة النجدة؛ يفيد بالعثور على جثمان داخل جوال ملقى بمزلقان ناهيا بدائرة القسم

 انتقلت أجهزة الأمن على الفور إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثمان شاب يرتدي كامل ملابسه ملفوفا داخل جوال، ويجري رجال المباحث عمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات التحقيقات.

مواد متعلقة

لاتوجد بلاغات أو إطلاق أعيرة نارية.. تفاصيل واقعة حفل فيلا المنصورية

يرتدي كامل ملابسه.. تفاصيل العثور على جثمان شخص داخل جوال بمزلقان ناهيا

ضبط المتهمين بضرب شخص وسرقة دراجته النارية في أوسيم

ضبط المتهمين بسرقة مولد كهرباء خاص ببرج شبكة محمول بالجيزة

مأساة طالب الهرم

جرعة مخدرات السبب.. كواليس العثور على جثمان شاب في بولاق الدكرور

هغيرلك شقتك في الإسكان الاجتماعي.. ضبط شاب نصب على المواطنين بالجيزة

القبض على عاطل استغل الأطفال في التسول بشوارع الجيزة
الجريدة الورقية