تكثف الأجهزة الامنية بمديرية أمن المنيا، لكشف غموض العثور على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها، بجوار إحدي المدارس الخاصة بالمنطقة الشرقية للمدينة، و تتوالي التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

العثور علي جثمان سيدة بجوار إحدي المدارس بالمنيا

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن العثور على جثة سيدة بمركز ملوي، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين أنها سيدة في العقد الثالث من عمرها داخل سيارة بجانب إحدى المدارس الخاصة شرق مدينة ملوي، دون وجود أي إصابات واضحة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

جثة داخل جوال بمزلقان ناهيا في بولاق الدكرورتثير الذعر |فما القصه

كما تتابع الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة ، العثور على جثة أحد الأشخاص يرتدي ملابسه كاملة داخل جوال بمزلقان ناهيا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ويجري رجال الأمن البحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت البداية تفاصيل الواقعة عندما تلقت الاجهزة الامنية بقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا من شرطة النجدة؛ يفيد بالعثور على جثمان داخل جوال ملقى بمزلقان ناهيا بدائرة القسم

انتقلت أجهزة الأمن على الفور إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثمان شاب يرتدي كامل ملابسه ملفوفا داخل جوال، ويجري رجال المباحث عمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات التحقيقات.