الموافقة على إنشاء مدرستين جديدتين للتعليم التجارى بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، على أهمية دور التعليم الفني في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة لسوق العمل وتنمية القدرات الفنية للطالب في كافة المجالات ليكون قادر على إقامة المشاريع الخاصة والالتحاق بالوظائف المختلفة ودفع عجلة الانتاج والتنمية، مشيرة الي جهود المحافظة فى العمل على تطوير والإرتقاء بالمنظومة التعليمية وإنشاء المدارس الجديدة لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب .

ومن جانبة أكد يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ،علي موافقة الدكتور رضا حجازى - وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على إنشاء مدرستين ثانوي فني بنطاق المحافظة ،وهما مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية الفنية التجارية بنات بإدارة مركز دمنهور التعليمية (نظام) السنوات الثلاث، كمدرسة ملحقة بمدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

ومدرسة أبيس الثانوية الفنية التجارية المشتركة بإدارة مركز كفر الدوار التعليمية (نظام) السنوات الثلاث، كمدرسة ملحقة بمجمع مدارس أبيس (٦)، اعتبارا من العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

ويمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث)، ويحدد فيها اسم البرنامج. وتضم البرامج التالية( فني مبيعات - فني كاتب حسابات - فني تأمينات تجارية واجتماعية - فني سكرتير ).

ويقبل الطلاب بهذه المدراس الملحقة، وفقا لشروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث الواردة بالقرارات الوزارية والصادرة في هذا الشأن، وتطبق عليهم القرارات الوزارية الصادرة بشأن نظام التقييم، وضوابط امتحانات النقل والدبلوم لطلاب المدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث).