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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

جثة داخل جوال بمزلقان ناهيا في بولاق الدكرور تثير الذعر |ما القصة

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

تتابع  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، العثور على جثة أحد الأشخاص يرتدي ملابسه كاملة داخل جوال بمزلقان ناهيا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ويجري رجال الأمن البحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

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جثة  داخل جوال بمزلقان ناهيا في بولاق الدكرورتثير الذعر |فما القصه

وكانت البداية تفاصيل  الواقعة عندما تلقت الاجهزة الامنية  بقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا من شرطة النجدة؛ يفيد بالعثور على جثمان داخل جوال ملقى بمزلقان ناهيا بدائرة القسم

 انتقلت أجهزة الأمن على الفور إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثمان شاب يرتدي كامل ملابسه ملفوفا داخل جوال، ويجري رجال المباحث عمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات التحقيقات.

العثور علي جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في السيدة زينب 

كما تواصل  نيابة السيدة زينب الجزئية، التحقيقات في واقعة العثور علي جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، حيث جرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية  بالقاهرة ، إخطارا  من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة في ظروف غامضة داخل شقتها بدائرة القسم، فانتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ؛ وبالمعاينة الأولية تبين وجود جثة «عطيات فارس» وبها آثار طعنات بالجسم.

وقد استمع رجال المباحث الجنائية لأقوال الجيران، وفحصوا آخر المترددين على الشقة محل الواقعة وصولا إلى القاتل،  وحرر المحضر اللازم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

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