فرص عمل بهيئة مواني البحر الأحمر.. الشروط وطريقة التقديم

يبحث الكثيرون عن فرص عمل برواتب مجزية توفر لهم راتب مادي ثابت، وتكون تلك الوظائف مناسبة مع المؤهلات الحاصلين عليها، خصوصًا الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل.

فرص عمل بهيئة مواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، عن حاجتها لبعض الوظائف الشاغرة بعقد مؤقت على أدنى المستويات الوظيفية للعمل على الوحدات البحرية بالهيئة، استنادا لأحكام لائحة الموارد البشرية والقواعد المنظمة بالهيئة دون الالتزام بالتثبيت وعلى ضوء أحكام رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

موعد التقديم

التقديم حتى 21 نوفمبر، حيث تم فتح باب التقديم من الفترة 22 أكتوبر .

تخصصات هيئة مواني البحر الأحمر

- ربان قاطرة أعالي البحار.

- مهندس ميكانيكي.

- مهندس كهرباء.

- فني ميكانيكي.

- كهربائي.

- ميكانيكي بحري.

- بحري.

الشروط

- أن يكون المتقدم لوظائف هيئة موانئ البحر الأحمر لا يزيد عن 45 عاما.

- ألا يقل تقدير المؤهل العلمي للوظائف الهندسية (مهندس ميكانيكي - مهندس كهرباء) عن تقدير جيد مع القيد أمام نقابة المهندسين.

- الحصول على ترخيص مزاولة مهنة ساري، ويكون صادر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في وظائف (فني ميكانيكي - كهربائي - ميكانيكي بحري - بحري).

الأوراق المطلوبة لوظائف هيئة موانئ البحر الأحمر

تقديم مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة وتتضمن مايلي:

- تقديم صورة المؤهل الدراسي المحدد والمطلوب لشغل الوظيفة المتقدم إليها.

- كما تشمل المستندات المطلوبة ترخيص مزاولة المهنة ساري من الجهات المختصة لكل وظيفة على حدى إن وجد.

- وتتضمن الأوراق المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- كما يلزم تقديم صورة الموقف من التجنيد.

- وتشمل المستندات المطلوبة صورة من مستخرج رسمي من شهادة ميلاد كمبيوتر.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة صورة شخصية حديثة.

فرص عمل الكهرباء

وسبق وأعلنت شركة الكهرباء للطلاب الحاصلين علي شهادة الدبلومات الفنية 2023، وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على وظائف شركه الكهرباء أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم صناعي 3 و5 سنوات شعبة كهرباء وأن يكن المتقدم حاصل على معهد فني صناعي شعبة كهرباء.

وتشمل الشروط الواجب توافرها أيضًا تخطي الاختبارات والمقابلات التي تعقدها الشركة للقبول في الوظيفة.

