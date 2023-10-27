الجيش الإسرائيلي: "القصف الكبير الآن مرحلة جديدة في الحرب على قطاع غزة"

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع، وفقًا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

حرب غزة بيومها الـ21.. والاجتياح يجس نبض الشمال:

لليوم الـ21 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجارى، ارتفع إلى 7415 شهيدًا، و20.517 جريحًا.

دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الـ21 مع تسجيل أعداد مرتفعة من القتلى لدى الجانب الفلسطيني، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف والغارات المكثفة على قطاع غزة المحاصر والمكتظ بالسكان.

في آخر التطورات، أعلن مسئول في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي أن المنظمة تلقت تقديرات بأنه لا تزال هناك 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد القتلى.

من جهتها، أعربت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني عن قلقها من أن "جرائم حرب" قد تكون ارتكبت في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس.

قالت: "نحن قلقون أن تكون هناك جرائم حرب ترتكب.. وقلقون حيال العقاب الجماعي لأهالي غزة ردًّا على هجمات حماس الوحشية التي ترتقي بدورها أيضًا إلى جرائم حرب"، وفق تعبيرها.

يأتي ذلك فيما فرضت إسرائيل حصارًا مشددًا على القطاع المكتظ بالسكان، والذي يضم أكثر من مليوني نسمة، مانعة دخول الوقود، وقاطعة حتى مياه الشرب والكهرباء، ودخول السلع.

لوحت الحكومة الإسرائيلية والجيش أيضًا بإطباق الحصار أكثر بعد وعدم رفعه ما لم تفرج الحركة عن 224 أسيرًا أخذتهم قبل أكثر من أسبوعين وأدخلتهم غزة.