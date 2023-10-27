وظائف شاغرة.. اعرف الموعد والشروط ومتطلبات الوظيفة

من خلال مبادرة توظيف مصر، أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب “الإدارة العامة للمبادرات الشبابية” بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر عن “الوظيفة” اليوم التوظيفي المفتوح، والذي يوفر عددًا من الوظائف للشباب.

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أبرز التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها وموعد التقديم، وجاءت الوظائف عبارة عن سائقين وعاملين جزارة وبوظائف أخرى.



ويمكنكم التقديم لشغل الوظائف الآتية:

1. سائقين رخصة مهنية (ثالثة وثانية).

2. متلقين ومحضرين طلبات.

3. شيفات جبن.

4. شيفات جزارة.

5. موظفين قسم مجمدات.

6. موظفين قسم الخضار والفاكهة.

7. كاشير.

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، في بيان توظيف ضمن مبادرة توظيف مصر، أن أماكن العمل تكون في القاهرة الجديدة والشيخ زايد.

وإليكم متطلبات الوظيفة:

مؤهل فوق متوسط ومؤهل عال.

السن لا يقل عن 20 سنة.

موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق.

الراتب حسب كل وظيفة.

يوجد مواصلات في بعض الفروع.

تأمين اجتماعي - تأمين طبي خاص.

فرص للترقي.

كيفية التقديم على الوظائف



أشارت وزارة الشباب والرياضة، أنه يمكن التقديم إلى الوظيفة، من خلال ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد الآتي:

فرع محمود الفار - مول ارابيلا بلازا - التجمع الثالث يوم الثلاثاء 31 أكتوبر من الساعة 10 صباحًا وحتى 5 مساءً.