يرتدي كامل ملابسه.. تفاصيل العثور على جثمان شخص داخل جوال بمزلقان ناهيا

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة أحد الأشخاص يرتدي ملابسه كاملة داخل جوال بمزلقان ناهيا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ويجري رجال الأمن البحث للوقوف على ملابسات الواقعة.



وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رجال قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة؛ يفيد بالعثور على جثمان داخل جوال ملقى بمزلقان ناهيا بدائرة القسم.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثمان شاب يرتدي كامل ملابسه ملفوفا داخل جوال، ويجري رجال المباحث عمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات التحقيقات.

تفاصيل مقتل شخص في مشاجرة بالإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، طرفى مشاجرة نتج عنها وفاة أحدهم.

تبلغ لقسم شرطة باب شرقى بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم نتج عنها وفاة أحد الأشخاص إثر إصابته بجرح طعنى.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (عاملان) ، طرف ثانى (عاطل – له معلومات جنائية) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك لخلافات الجيرة بينهم تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم البعض وقام العاطل بالتعدى على أحد العاملين بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين، وأرشد المذكور عن السلاح الأبيض المستخدم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سيدة تدعي دهس سيارة شرطة لابنتها في الساحل.. والداخلية توضح التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" تضمن ادعاء ربة منزل بقيام قائد سيارة تابعة لإحدى الجهات الشرطية بالإصطدام بنجلتها بالقاهرة وإحداث إصابتها.

رصدت المتابعات الأمنية ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن منشور تضمن ادعاء (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة) بقيام قائد سيارة تابعة لإحدى الجهات الشرطية بالاصطدام بنجلتها (طالبة) حال عبورها محور كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الساحل.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/10/202 تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بإصابة الفتاة المذكورة بكسور وكدمات إثر إصطدام سيارة مجهولة بها حال عبورها الطريق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارة المُشار إليها وقائدها وتبين أنها سيارة تابعة " لإحدى الجهات وغير تابعة لوزارة الداخلية " وأن قائدها يعمل بذات الجهة "يحمل تراخيص سارية" ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة والهرب خشية المسائلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .