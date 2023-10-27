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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

التحقيق في إصابة 3 أشخاص إثر انهيار عقار جزئي بمصر القديمة

انهيار عقار جزئي
انهيار عقار جزئي بمصر القديمة

 

تواصل  نيابة مصر القديمة الجزئية التحقيقات، بعدما أصيب 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار بشارع ساعي البحر، المتفرع من شارع كورنيش النيل بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، إثر سقوط سقف الطابق الأول.

 

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انهيار أجزاء من عقار قديم غرب الإسكندرية

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مصرع سيدة في انهيار جزئي بأحد العقارات فى الساحل

 

التحقيق في إصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي بمصر القديمة 

 كانت البداية  بتلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغًا يفيد بانهيار جزئي بأحد العقارات بمنطقة مصر القديمة بشارع ساعي البحر، المتفرع من شارع كورنيش النيل، وإصابة 3 أشخاص.

  على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى محل انهيار عقار مصر القديمة، وتبين إصابة 3 أشخاص إثر وقوع سقف جزئي بالطابق الأول، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

العثور علي جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في السيدة زينب 

كما تواصل  نيابة السيدة زينب الجزئية، التحقيقات في واقعة العثور علي جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، حيث جرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية  بالقاهرة ، إخطارا  من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة في ظروف غامضة داخل شقتها بدائرة القسم، فانتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ؛ وبالمعاينة الأولية تبين وجود جثة «عطيات فارس» وبها آثار طعنات بالجسم.

واستمع رجال المباحث الجنائية لأقوال الجيران، وفحصوا آخر المترددين على الشقة محل الواقعة وصولا إلى القاتل،  وتحرر المحضر اللازم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

واقعة مقتل شاب على يد صديقه في منطقة حلمية الزيتون

كما قررت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة، في واقعة مقتل شاب على يد صديقه في منطقة حلمية  الزيتون، وكانت أمرت  النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 كما كشفت التحقيقات أن المتهم عامل بمقهى، ونفذ جريمته بقتل صديقه، ولوجود خلافات فيما بينهما تسببت في نشوب مشاجرة، قام الى إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام " سلاح أبيض مطواة"، ما تسبب في سقوطه قتيلاً.

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