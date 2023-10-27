مايكروسوفت تعلن عن ميزة تعيين لوحة المفاتيح لوحدات تحكم Xbox

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت مايكروسوفت Microsoft عن العديد من ميزات إمكانية الوصول القادمة لمشغلات Xbox.

بعض هذه الميزات، بما في ذلك إعادة تعيين الإدخال من وحدة التحكم إلى لوحة المفاتيح، أصبحت الآن حية وجاهزة للاستخدام. تعتبر ميزة تعيين لوحة المفاتيح هذه ذات أهمية خاصة لأنها ستعمل على زيادة خيارات الألعاب وتحسين التجربة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

سيكون لدى اللاعبين الآن القدرة على تكوين أزرار وحدة التحكم اللاسلكية Xbox Elite Series 2 ووحدة التحكم Xbox Adaptive لمطابقة مفاتيح محددة على لوحات المفاتيح الخاصة بهم.

تقول Microsoft إن هذا سيساعد على "توسيع إمكانات إدخال وحدة التحكم في الألعاب التي تحتوي على العديد من الأوامر، أو ذات إمكانات إعادة تعيين محدودة، أو لا تدعم وحدات التحكم".

لقد تم طلب تعيين لوحة المفاتيح بشكل كبير من قبل مجتمع إمكانية الوصول وتظهر هذه الخطوة من قبل Microsoft أن الشركة لا تزال تستمع. والآن بعد أن تم تنفيذ ذلك، نأمل أن يكون من الأسهل على المطورين الصغار تضمين ميزات إمكانية الوصول أيضًا حيث لن يضطروا إلى إنشاء هذا الرابط بشكل مستقل.

لقد قطعت Microsoft شوطًا طويلًا منذ دخولها سوق إمكانية الوصول. في عام 2015، أطلقت الشركة وحدة تحكم Xbox One Elite، والتي لم يتم تصميمها بالضرورة مع وضع إمكانية الوصول في الاعتبار. لكن العديد من ميزات وحدة التحكم هذه أثبتت في النهاية أنها مفيدة للأشخاص ذوي الاحتياجات المختلفة.

اتبعت Microsoft لاحقًا نهجًا أكثر تعمدًا مع وحدة التحكم Xbox Adaptive Controller، التي تم إصدارها في عام 2018. وقد تم إنشاؤها من خلال مدخلات من المدافعين عن إمكانية الوصول والشمول مثل AbleGamers وWarfighter Engaged وSpecialEffect وCraig Hospital وCerebral Palsy Foundation. كانت وحدة التحكم Xbox Adaptive هي الأولى من نوعها، حيث توفر خيار التوصيل والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة.

تتضمن التحديثات الأخرى المذكورة في إعلان اليوم طريقة أفضل لالتقاط لقطات اللعبة وتحريرها في Clipchamp وتحسينات على مشاركة البيانات التشخيصية. كل هذه الميزات حية ويمكن الوصول إليها الآن.