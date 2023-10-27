عاجل
تفاصيل حفل فيلا المنصورية.. حقيقة مقتل شاب واختطاف آخرين أسعار سيارات بايك بدايةً من اليوم بعد الزيادات الجديدة الخارجية الفلسطينية تدعو العالم إلى التدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة إيلون ماسك يحث على توصيل ستارلينك إلى غزة مندوب مصر بالأمم المتحدة: كلنا متضامنون مع ‎الشعب الفلسطيني لمواصلة الصمود(فيديو)
السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مهند لاشين: بيراميدز كان الأفضل واستحق الفوز على المصري

مهند لاشين لاعب بيراميدز
مهند لاشين لاعب بيراميدز

عبر مهند لاشين نجم وسط فريق بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري المصري الممتاز، ومواصلة التواجد في صدارة جدول الترتيب.

txt

بيراميدز يتخطى عقبة المصري بثلاثية في مباراة مثيرة بالدوري

txt

مصطفى فتحي يعزز تقدم بيراميدز على المصري بالهدف الثاني

وأوضح لاشين أن المباراة كانت صعبة للغاية ولكن بيراميدز كان الأفضل في كل شيء وسيطر على مجريات اللعب واستحق الفوز والثلاث نقاط.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على المصري بنتيجة ٣-٢ ليضيف إلى رصيده ٣ نقاط جديدة برصيد ١٣ نقطة في قمة جدول ترتيب بطولة الدوري.

بيراميدز يلعب كل مباراة للفوز

أوضح أن بيراميدز يلعب كل مباراة من أجل الفوز والثلاث نقاط في كل لقاء يخوضه، لأن بيراميدز فريق كبير ويلعب على لقب الدوري وكذلك جميع البطولات الأخرى التي يشارك فيها واللاعبون أمامهم هدف واحد وهو حصد كل البطولات، وبالتالي لابد من الانتصار في جميع أي لقاء يخوضه الفريق سواء محليا أو قاريا.

الجريدة الورقية