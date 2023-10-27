"المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".. ندوة تعريفية بشباب ورياضة سوهاج

نفذت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة بسوهاج بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ندوة تعريفية لتنفيذ برنامج ريادة الأعمال والتعريف بالخدمات المالية وغير المالية بالقاعة الكبري بالمديرية .

حاضر الندوة المدرب اسامة عبد الرحمن مدرب ريادة الاعمال بجهاز تنمية المشروعات بحضور مصطفي زكريا مدير ادارة المشروعات بالمديرية وتناول المحاضر أهمية تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال خلال هذه الفترة وتشجيع الشباب والمستثمرين على البدء في هذه المشروعات .

وفي سياق متصل إحتفل مركز شباب أم دومة التابع لإدارة شباب طما شمال محافظة سوهاج بإنتصارات أكتوبر المجيدة وذلك بمظاهر إحتفالية رائعة .

شارك في هذه الفاعليات مجموعة من الأعضاء التابعين لمركز الشباب وتم رفع الأعلام المصرية وتشغيل الأغاني الوطنية لتنمية روح الولاء والإنتماء لمصرنا الحبيبية ومعرفة الجهد المبذول من الجيش المصري وفي نهاية الإحتفالية سادت مشاعر من روح الولاء والإنتماء للوطن داعمين لمؤسسات الدولة المصرية وجيشها العظيم .

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بالدور المحوري والأساسي للجيش المصري العظيم في مجابهة الإرهاب وتأمين الشعب داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشرطتها وجيشها وشعبها العظيم .