لاعب المشروع القومي بسوهاج يفوز بذهبية بطولة براعم الجمهورية للتايكوند

هنأ الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج للاعب يوسف أحمد السيد لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بسوهاج لحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن ٤١ ك والمدربين والاداريين ببطولة الجمهورية للتايكوندو تحت ١٢ سنة والتى أقيمت بالصالة الرياضية بجامعة حلوان .



وأكد وكيل الوزارة على أن الرياضة بسوهاج تشهد العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة وأبرزها نتائج لاعبي ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بسوهاج في كافة الألعاب .



وأعرب الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج عن سعادته بما حققه لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للتايكوندو.

مشيدا بالمستوى المتميز مهاريا وبدنيا للناشئين متمنيا له تمثيل مصر قاريا ودوليا ومطالبا اللاعبين ببذل أقصي جهد في التدريب وموجها الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقى محافظ الإقليم والدكتور محمد حمدي مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية على دعمهم الدائم للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بسوهاج.

وقال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن وزارة الشباب والرياضة تقدم كل الدعم عن طريق الإدارة العامة للموهبة الرياضية لكافة مراكز المشروع لتنفيذ برامجها وإعداد اللاعبين واللاعبات لمختلف المنافسات فى ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الانجازات التى تشهدها الرياضة بنطاق المحافظة .





ومن جانبه قال محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة مدير المشروع أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي من المشروعات الهامة لدوره فى الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل ليكونوا أبطال المستقبل لتمثيل مصر فى مختلف المحافل الدولية وقدم خالص الشكر لمنظومة العمل بالمشروع القومي للموهبة بسوهاج وذلك من خلال إعداد بطل أولمبي قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات للرياضة المصرية فى ضوء التطور والحراك الذى تشهده منظومة الرياضة المصرية والتى تلقى كل الدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.