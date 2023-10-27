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السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

انقطاع المياه من الحادية عشرة مساء اليوم عن قرى جرجا لأعمال الصيانة

بوابة الوفد الإلكترونية

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعلنت عن انقطاع المياه عن قرى ونجوع مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وهي نجع أبو زوينة وبنى عيش ونجع الترعة ونجع موسى ونجع الحوفة ونجع الجديان والعوامر قبلى والعوامر بحرى وعليو وفواز وبذيذ والكوامل قبلى، وتصل للدور الأول فقط ببندار الشرقية والمساعيد وأولاد بهيج وبندار الرملية والبربا والبياضى والقرية ونجع حائط المساعيد وبيت الخريبي والزواتنة والمجابرة والمشاودة والرقاقنة وبيت داوود وحسونة ومزاته والشيخ جبر اليوم الجمعة الموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري من تمام الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الثالثة فجرا من يوم السبت ولمدة 4 ساعات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب أنه يتم خلال فترة إنقطاع مياه الشرب عن قرى مركز جرجا القيام بأعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه جرجا السطحية الجديدة.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg كما سيتم تشغيل جميع المحطات الارتوازية بكامل طاقتها وتجهيز  سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

الجريدة الورقية