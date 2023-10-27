إزالة 4 حالات تعدٍّ بالبناء من دون ترخيص بالقنطرة غرب وسرابيوم

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب اليوم الجمعة، بوقف 3 حالات تعدًّ بالبناء من دون ترخيص بعزبة الصعايدة.



الحالة الأولى عبارة عن شدة خشبية لقواعد وسملات دور أرضي، على مساحة 175 مترًا تقريبًا.



الحالة الثانية عبارة عن رفع مواد بناء كانت معدة لعمل سملات على مساحة 150 مترًا.



والثالثة عبارة عن شدة خشبية لأعمدة دور أرضي على مساحة 120 مترًا.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، بتنفيذ إزالة لحالة بناء من دون ترخيص عبارة عن منزل من الطوب الأبيض على مساحة ٧٥ مترًا تقريبًا، وذلك على طريق معدية سرابيوم.



تمت الإزالة فور رصد المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، للوحدات المحلية كافة بضرورة التصدي لأشكال التعديات كافة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء من دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.