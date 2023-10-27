عاجل
أسعار سيارات بايك بدايةً من اليوم بعد الزيادات الجديدة الخارجية الفلسطينية تدعو العالم إلى التدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة إيلون ماسك يحث على توصيل ستارلينك إلى غزة مندوب مصر بالأمم المتحدة: كلنا متضامنون مع ‎الشعب الفلسطيني لمواصلة الصمود(فيديو) السيسي: نأمل أن نشهد قريبا وقف العنف بغزة والحفاظ على حياة المدنيين
السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 4 حالات تعدٍّ بالبناء من دون ترخيص بالقنطرة غرب وسرابيوم

رئيسة قرية سرابيوم
رئيسة قرية سرابيوم

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب اليوم الجمعة، بوقف 3 حالات تعدًّ بالبناء من دون ترخيص بعزبة الصعايدة. 

الحالة الأولى عبارة عن شدة خشبية لقواعد وسملات دور أرضي، على مساحة 175 مترًا تقريبًا.

 الحالة الثانية عبارة عن رفع مواد بناء كانت معدة لعمل سملات على مساحة 150 مترًا. 

والثالثة عبارة عن شدة خشبية لأعمدة دور أرضي على مساحة 120 مترًا.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، بتنفيذ إزالة لحالة بناء من دون ترخيص عبارة عن منزل من الطوب الأبيض على مساحة ٧٥ مترًا تقريبًا، وذلك على طريق معدية سرابيوم. 

 تمت الإزالة فور رصد المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، للوحدات المحلية كافة بضرورة التصدي لأشكال التعديات كافة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء من دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

الجريدة الورقية