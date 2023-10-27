انطلاق جولة الدراجات بالأقصر ضمن فعاليات اليوم العالمي للادخار

بتنظيم مشترك بين وزارة الشباب والرياضة وبنك مصر، انطلق ماراثون بنك مصر للدراجات في محافظة الأقصر، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للادخار.

يغطي الماراثون مسافة تبلغ 6 كيلومترات، ويبدأ من ساحة معبد الكرنك على ضفاف نهر النيل، ويمر بأهم المعالم السياحية مثل الممشى السياحي ومعبد الأقصر وطريق الكباش.

شارك في الماراثون حوالي 500 مشارك ومشاركة من فئات عمرية مختلفة، إذْ تم تنظيم الفعالية بشكل يجمع بين الرياضة والتوعية المالية، عُقدت ندوة توعوية للمشاركين حول الشمول المالي والادخار، بهدف زيادة الوعي المالي لدى الشباب والمشاركين في الماراثون.

وفي ختام الفعالية، تم توزيع هدايا عينية وشهادات مشاركة على المشاركين من قبل بنك مصر، تقديرًا لجهودهم ومشاركتهم في الماراثون، قدَّمتْ وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، الإشراف والتنفيذ بالتعاون مع فريق "Sport events" ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، وشباب "yly" لإظهار الحدث بالصورة اللائقة والمميزة.

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة وبنك مصر لتعزيز الصحة واللياقة البدنية لدى الشباب، وتشجيع ثقافة الادخار والشمول المالي بين المشاركين، كما تعكس هذه الفعالية التعاون المجتمعي في تحقيق الأهداف الرياضية والمالية للشباب في مصر.