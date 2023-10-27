المنيا تحصل على المركز الأول في لعبة تنس الطاولة بالإسكندرية

حصد اللاعب إسلام مجدي نصر ابن محافظة المنيا، المركز الأول في لعبة تنس الطاولة فى اللقاء الختامى المجمع لمشروع ( ها أنا احقق ذاتى ) تنمية مهارات الأيتام ، والمقام فى الفترة من ٢٥ حتى ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وشارك أبناء مشروع تنمية مهارات الأيتام تحت شعار (ها أنا أحقق ذاتي) بمحافظة المنيا، في اللقاء الختامي المجمع للمشروع في ألعاب (كرة القدم و تنس طاولة والنشاط الكشفي) بمحافظة الإسكندرية بالمدينة الشبابية بأبوقير، بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وجاء ذلك بحضور الدكتور طارق صفوت محمد، مدرب تنس طاولة، محمود سيد، مدرب رياضى ومنسق.

وذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إشراف أحمد مصطفى، وكيل الرياضة، الدكتور محمد حمدي، معاون وكيل الوزارة للرياضة، متابعة تنفيذ الدكتور ضياء عيسى مدير إدارة الرياضة.