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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

تهديد الفلسطينيين بمنشورات ودمى ملطخة بالدماء في الضفة لتهجيرهم للأردن (فيديو)

مستوطنون يهددون الفلسطينيين
مستوطنون يهددون الفلسطينيين في الضفة

 تفاجأ الفلسطينيون في الضفة الغربية بمنشورات مفزعة تهددهم بالقتل ما لم يتركوا منازلهم والذهاب إلى الأردن، بالإضافة إلى دمى مغموسة بالدماء لترهيب أطفالهم.

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وأظهر فيديو منشورات مكتوب عليها "إذا أردتم فانتظروا النكبة الكبرى"، على سيارات الفلسطينيين في الضفة الغربية، لترهيبهم للهروب إلى الأردن.

كما أظهر دمى ملطخة دماء على الأشجار أمام المدارس التي يذهب إليها الأطفال، في حركة اتبرها الموطانون تهديدا من المستوطنين.

اليوم الـ21 للحرب في غزة

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الـ21 مع تسجيل أعداد مرتفعة من القتلى لدى الجانب الفلسطيني، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف والغارات المكثفة على قطاع غزة المحاصر والمكتظ بالسكان.

قال الدكتور ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين إن عدد الوفيات في غزة بلغ حتى الآن وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية 7028 فى حين بلغ عدد الإصابات 18 ألفا و 482 شخصا.

وشدد مسؤول المنظمة الدولية - في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بجنيف- على أن هناك حاجة ماسة إلى الوصول المستمر للوقود والغذاء والإمدادات الطبية وكذلك حاجة لممر آمن للإمدادات إلى داخل غزة ووقف إطلاق نار لأسباب إنسانية وإلغاء أمر الإخلاء وحماية المدنيين والرعاية الصحية والوصول إلى النظام الصحى ووظائفه.

وحذر بيبركورن من أن النقص الحاد في الوقود والمستلزمات الطبية يضع المرضى بغزة فى خطر حيث يوجد حوالي ألف مريض بحاجة لغسيل الكلى إضافة إلى 130 طفلا مبتسرا فى الحاضنات والفين من مرضى السرطان معرضون للخطر ولفت مسؤول الصحة العالمية إلى أن المعدات الطبية لا تعمل وبشكل متزايد.

ولفت ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أن 23 مستشفى من بين 35 لا تزال تعمل ولكن الوظائف الحيوية معرضة للخطر مشيرا إلى أن هناك 8 مستشفيات فقط ذات قدرة جراحية جنوب وادى غزة وجميعها تعمل بشكل جزئي.

وأكد بيبركورن على أن هناك حاجة إلى 94 ألف لتر من الوقود يوميًا مضيفا أن الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على تشغيل الوظائف الحيوية فى 12 مستشفى رئيسى وأن 64 % من عيادات الرعاية الصحية الأولية لا تعمل كما أغلقت 64 % من العيادات التابعة للاونروا.

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