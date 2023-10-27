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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل برشلونة وريال مدريد المتوقع للكلاسيكو

برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد

يترقب عشاق المستطيل الأخضر مباراة الكلاسيكو  بين برشلونة وريال مدريد المقرر له يوم غدا السبت في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.
 

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ويأتي ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 25 نقطة خلف جيرونا وصيفا، فيما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 24، يأتي أتلتيكو مدريد رابعا برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة.

يدرس الجهاز الفني لفريقي برشلونة وريال مدريد التشكيل المتوقع لمباراة الكلاسيكو ومن المتوقع أن يدفع بـ :
 

تشكيل برشلونة المتوقع بقيادة تشافي:
 

في حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن .
خط الدفاع : أليكس بالدي - أندرياس كريستنسن - أراوخو - جواو كانسيلو .
في خط الوسط : جافي - أوريول روميو - إلكاي جوندوجان .
خط الهجوم : لامين يامال – فيران توريس - جواو فليكس
 

فيما جاء تشكيل ريال مدريد المتوقع بقيادة أنشيلوتي:


في حراسة المرمى : كيبا أريزابالاجا
خط الدفاع : فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - أنطونيو روديجير - داني كارفخال
في خط الوسط : فيدي فالفيريدي - أوريلين تشواميني - توني كروس 
خط الهجوم : جود بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - رودريجو.
 

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