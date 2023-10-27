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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي والتي تجمع بينهما ، في الجولة الأولى، ضمن تصفيات كأس العالم 2026. 

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ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم جيبوتي وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، سيراليون وإثيوبيا.
ويبدأ معسكر منتخب مصر في 13 نوفمبر حتى 21 من الشهر نفسه، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا.
 


تحديد موعد مباراة مصر وجيبوتي:


ستكون مباراة مصر وجيبوتي على ستاد القاهرة الدولي، يوم 16 نوفمبر، ويلعب الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا 2023 في شهر يناير المقبل.
ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع موزمبيق، وغانا والرأس الأخضر، وخاض الفراعنة مباراتين وديتين أمام منتخبي زامبيا، والجزائر، واستطاع الانتصار على الأول بهدف نظيف، فيما تعادل في الثانية مع محاربي الصحراء بهدف لكلاهما.
 

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