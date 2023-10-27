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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة

بوابة الوفد الإلكترونية

يواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

 

ضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة) ، وبحوزته (كمية لمخدر حشيش وزنت 1,400 كيلو جرام - بندقية خرطوش و عدد من الطلقات لذات لعيار).

 

ضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر) ، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو - فرد محلى وطلقة –عدد 2 سلاح أبيض).

 

ضبط (عاطل –له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر) ، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

ضبط (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان)، وبحوزته(2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 10 كيلو جرام لمخدر البانجو - بندقية آلية طلقات لذات العيار). 

ضبط (سائق - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان)، وبحوزته(كمية لمخدرى "الهيروين والشابو" - فرد محلىوطلقات لذات العيار).

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان - لهما معلومات جنائية - مقيمان بأسيوط) بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر ، وبحوزتهما(كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو - 2 بندقية خرطوش­ -فرد محلىعدد من الطلقات).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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