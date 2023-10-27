ملابسات طعن نجار أثناء منعه لصوص من سرقته في الجيزة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة طعن لصوص لمواطن أثناء منعه من سرقته بالإكراه في الجيزة باستخدام دراجة نارية.

وكان مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها (نجار- مقيم بدائرة المركز) مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وبالفحص تبين أن المصاب حال توقفه بدائرة المركز وبحوزته دراجته النارية بسبب نفاذ الوقود قام (عاطلين وسائق مركبة توك توك "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز) يستقلون مركبة "توك توك"، وبحوزتهم أسلحة بيضاء قاموا بالتعدي عليه وإحداث إصابته والاستيلاء منه على (دراجته النارية- مبلغ مالى).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (فرد محلى وطلقتين لذات العيار- 3 أسلحة بيضاء "المستخدمين فـى الواقعة - مبلغ مالى "من متحصلات السرقة").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة مُستخدمين الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستخدمة في إرتكاب الواقعة كما أرشدوا عن الدراجة النارية الـمُبلغ بسرقتها لدى عميلهم "سيئ النية" (عاطل- مقيم بدائرة القسم)، تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي السابق قررت النيابة العامة حبس متهم استغلال مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قد تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط ( عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) لقيامه باستغلال مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها، وبحوزته (71 قطعة سلاح أبيض –أدوات تصنيع).

واعترف بإدارته للورشة المُشار إليها وحيازته للأسلحة البيضاء المضبوطة بقصد الإتجار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 3 متهمين بسرقة مولد كهرباء خاص ببرج شبكة محمول في الجيزة.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بسرقة مولد كهرباء خاص ببرج شبكة محمول في الشيخ زايد.

وتبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (محامى - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) وكيلاً عن (إحدى شركات المحمول) وقرر باكتشاف عمال الصيانة حال توجههم لإجراء صيانة بسرقة مولد كهربائى خاص ببرج شبكة المحمول الكائن بدائرة القسم .