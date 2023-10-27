نصف العالم يشهد خسوف القمر (إليك ما يمكن توقعه)

عادة ما يحدث كسوف الشمس والقمر في أزواج، يصاحب كسوف الشمس دائمًا خسوف للقمر قبله أو بعده بأسبوعين، لأنه خلال أسبوعين يتحرك القمر في منتصف المسافة حول مداره ومن المرجح أن يشكل خطًا آخر شبه مستقيم مع الأرض والشمس.

هذا الشهر لن يكون استثناء، بعد أسبوعين من إلقاء ظله عبر الأمريكتين في 14 أكتوبر خلال كسوف حلقي للشمس، سوف يتأرجح القمر ليمر بصعوبة عبر الحافة الشمالية لظل الأرض يوم السبت 28 أكتوبر.

سيكون هذا تقريبًا مثل خسوف القمر في شهر مايو، على الرغم من أن القمر لا يمر على نطاق واسع جدًا من مركز ظل الأرض ويتمكن من إعطاء ظل الأرض المظلم ضربة خاطفة؛ حاشية مخيبة للآمال للكسوف الحلقي للشمس الذي تم تنظيمه لأمريكا الشمالية قبل أسبوعين بالضبط.

من المفارقات أن معظم الذين استمتعوا بمشاهدة كسوف الشمس "حلقة النار" مطلع الشهر الجاري، لن يتمكنوا من رؤية خسوف القمر الجزئي، لأنه سيحدث عندما يكون القمر تحت الأفق، خلال النهار، وهذه المرة، سيواجه النصف الشرقي من الكرة الأرضية القمر عندما يحدث هذا الخسوف.

مع ذلك، فإن دوران الأرض سيضع المقاطعات البحرية الكندية في موقع يسمح لها برؤية آخر جزء من ظل الأرض (الجزء الداخلي الأكثر قتامة من ظل الأرض) ينزلق من القمر أثناء شروقه وقد يتمكن سكان نيو إنجلاند ذوي العيون الحادة من إدراك ذلك. تظليل خافت لشبه الظل (الجزء الخارجي الأخف من ظل الأرض) عندما يظهر القمر فوق أفقها.

مع ذلك، هناك جدل حول ما إذا كان الجزء الأخير من الظل أو آخر بقايا الظل الجزئي سيكون مرئيًا بسهولة من هذه المناطق.

مع ذلك، فإن دوران الأرض سيضع المقاطعات البحرية الكندية في موقع يسمح لها برؤية آخر جزء من ظل الأرض (الجزء الداخلي الأكثر قتامة من ظل الأرض) ينزلق من القمر أثناء شروقه وقد يتمكن سكان نيو إنجلاند ذوي العيون الحادة من إدراك ذلك، تظليل خافت لشبه الظل (الجزء الخارجي الأخف من ظل الأرض) عندما يظهر القمر فوق أفقها.

مع ذلك، هناك جدل حول ما إذا كان الجزء الأخير من الظل أو آخر بقايا الظل الجزئي سيكون مرئيًا بسهولة من هذه المناطق.

تذكر أن القمر المنخسف يرتفع في الوقت الذي تغرب فيه الشمس، على هذا النحو، فإن سماء الشفق الساطعة تقريبًا في ضوء النهار في ذلك الوقت قد تقطع ما يصل إلى 15 دقيقة من مشاهدة الكسوف، يجب أن تكون السماء الشرقية أغمق قليلاً ويجب أن يكون القمر أعلى قليلاً؛ على الأقل خالية من أي ضباب في الأفق حتى تتمكن من الحصول على لقطة واضحة لها، من نيوفاوندلاند ولابرادور، يأتي منتصف الكسوف عند أو بعد وقت قصير من طلوع القمر.

لن ترى بقية أمريكا الشمالية شيئًا، لأن هذه الدراما الصغيرة المشبوهة ستنتهي قبل طلوع القمر.

الحدث الأول المدرج هو دخول القمر إلى منطقة الظل الجزئي، وهو الطرف الخارجي الخافت لظل الأرض، لكن هذا الظل خفيف جدًا لدرجة أن القمر لا يبدأ في تغيير مظهره إلا بعد أن يخترقه قطر القمر بنسبة 70% على الأقل، قد يكون التلميح الأول للحدث القادم مرئيًا قبل ساعة و 8 دقائق من منتصف الكسوف، في ذلك الوقت تقريبًا، كان هناك تظليل ضعيف جدًا على الجانب الأيسر للقمر؛ هذا هو الحافة الخارجية الشاحبة لشبه الظل للأرض، سوف يصبح التظليل شبه الظلي أقوى خلال الـ 28 دقيقة القادمة.

عند تلك النقطة، أي قبل 40 دقيقة من منتصف الخسوف، ستبدأ حافة القمر في التطفل على منطقة الظل المظلمة لبداية الخسوف الجزئي، الظل أغمق بكثير من الظل الجزئي وهو ذو حواف حادة إلى حد ما، ويستمر الكسوف الجزئي 77 دقيقة فقط.

في منتصف الكسوف، يغطي الظل على الأكثر حوالي 1/20 فقط من مساحة دائرة القمر؛ أو بعبارة أخرى، فإنه يصل فقط إلى 12.2% عبر قطر القمر، في أعظم كسوف، تقع حافة الظل على مقربة من ملامسة الحفرة المشعة الرائعة، تايكو.

وبعد الخسوف الأقصى سيخرج القمر قريبًا الظل، وبعد 37 دقيقة فقط، ينتهي الكسوف الجزئي، وينتهي العرض تقريبًا.

مناطق الجذب القادمة:

سيكون خسوف القمر القادم حدثًا شبه ظلي تمامًا وسيحدث في 25 مارس من العام المقبل وسيفضل معظم أمريكا الشمالية والجنوبية، لن يحدث الخسوف الكلي للقمر التالي حتى 14 مارس 2025.

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