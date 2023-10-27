مصر تشهد خسوفًا جزئيًا للقمر غدًا (أين يمكنك مشاهدته)

قال المعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء (NRIAG)، الخميس، إن مصر ستشهد خسوفًا جزئيًا للقمر، غداً السبت، حيث سيغطي ظل الأرض ما يقرب من 12.2% من سطح القمر.

وبحسب رئيس NRIAG الدكتور جاد القاضي، فإن الخسوف كان مرئيا الخميس في أجزاء من أوروبا وآسيا وأستراليا وإفريقيا وأمريكا الشمالية والأجزاء الشمالية والشرقية من أمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي. والمحيط الهندي ومنطقة القطب الشمالي ومنطقة القطب الجنوبي.

أضاف القاضي أن توقيت الخسوف يتزامن مع اكتمال قمر شهر ربيع الثاني عام 1445 هجرية.

وسيستمر الخسوف الكامل حوالي 4 ساعات و25 دقيقة. ويستمر الخسوف الجزئي من مرحلته الأولى إلى الثانية حوالي ساعة و17 دقيقة.

توقيت خسوف القمر

وأضافت NRIAG أن الكسوف الجزئي في القاهرة سيبدأ عند الساعة 21:35:18 بالتوقيت المحلي، ويبلغ ذروته عند الساعة 22:15:18، وينتهي عند الساعة 22:52:35.

أين تشاهد خسوف القمر

علاوة على ذلك، يمكن ملاحظة الكسوف في مصر في المقر الرئيسي لـ NRIAG في حلوان، ومرصد القطامية الفلكي، والمركز الإقليمي بالوادي الجديد.