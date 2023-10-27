سكرتير عام أسيوط يتفقد مزرعة عرب العوامر بأبنوب

قام اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة أسيوط، ورئيس مجلس إدارة مشروع الثروة الحيوانية بمحافظة أسيوط، بجولة ميدانية تفقد خلالها المزرعة التابعة لمشروع الثروة الحيوانية بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها لمشروعات المحافظة خاصة المرتبطة بالأمن الغذائي لمتابعة العمل والأداء على أرض الواقع.

رافقه خلال الجولة التفقدية الدكتورة سحر محمد عبدالله، نائب مدير مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة.



حيث تفقد السكرتير العام أقسام المزرعة للاطمئنان على سير العمل وتم متابعة عنابر القطيع التسمين والنامي والعجلات العشار البقري والجاموسي.

وخلال الجولة استمع إلى شرح عن برنامج التحصين الخاص بالمزرعة من نائب مدير مشروع الثروة الحيوانية والخطة الموضوعة للتسمين مع سيد فرغلي مدير محطة تسمين عرب العوامر وعبدالعال مخيمر مدير مزرعة عرب العوامر والدكتور محمد عبدالباسط طبيب محطة المشروع وأشاد السكرتير العام بالأساليب المتبعة لزيادة معدلات الانتاج.

مشيرًا إلى إنه تم طرح تأجير 3 محطات بالمزاد العلني لمدة 3 سنوات وهم محطة فريزيان أبنوب الحمام - محطة ألبان عرب مطير - محطة تثمين منقباد.

مزرعة عرب العوامر

مزرعة عرب العوامر

مزرعة عرب العوامر

مزرعة عرب العوامر