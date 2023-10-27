إزالة 3 حالات تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص بمركز ومدينة القنطرة غرب

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة، بوقف ٣ حالات تعدًّ بالبناء بدون ترخيص بعزبة الصعايدة.

الحالة الأولى عبارة عن شدة خشبية لقواعد وسملات دور أرضي، على مساحة ١٧٥ مترا تقريبًا.



والحالة الثانية عبارة عن رفع مواد بناء كانت معدة لعمل سملات على مساحة ١٥٠ مترا

والثالثة عبارة عن شدة خشبية لأعمدة دور أرضي على مساحة ١٢٠ مترا.

وتم إزالة الحالات السابق ذكرها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وتأتي تلك الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية بضرورة التصدي لكل أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.