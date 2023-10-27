إنشاء حرم جديد لجامعة سنجور في برج العرب (فيديو)

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنشاء حرم جديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب.

جاء ذلك خلال حضور وزير التعليم العالي حفل تخرج الدفعة الثامنة عشر من جامعة سنجور في الإسكندرية، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات المصرية، والشخصيات العامة والدبلوماسية.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الحرم الجديد لجامعة سنجور يقع بجوار حرم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب.

مواصفات الحرم الجديد لجامعة سنجور

وذكر وزير التعليم العالي أن الحرم الجديد لجامعة سنجور يقع على مساحة 44 ألف متر مربع، ويضم 4 مباني أكاديمية وإدارية، وقاعة للاحتفالات ومركزًا للأنشطة الطلابية وحمام سباحة.

وأضاف وزير التعليم العالي أن حرم جامعة سنجور الجديد يحتوي على مدينة جامعية بسعة 400 فرد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والطلاب.

ونوه وزير التعليم العالي بأن نسبة إنجاز الحرم الجديد لجامعة سنجور وصلت 70 في المائة وسوف ينضم للخدمة في أكتوبر المقبل، ويسمح الحرم الجامعي الجديد بزيادة أعداد الدارسين بالجامعة خلال السنوات القادمة.

ولفت وزير التعليم العالى إلى الدور المهم الذي تقدمه جامعة سنجور في إعداد الكوادر المُتميزة المُتخصصة في قضايا التنمية، وتساهم في تعزيز التواصل الثقافي بين الطلاب من مختلف الدول وهو ما يتواكب مع السياسة الخارجية المصرية لدعم جهود التنمية في القارة الإفريقية وزيادة التفاعل الإيجابي بين شعوبها.

175 خريجًا في جامعة سنجور

وذكر الدكتور هاني هلال رئيس جامعة سنجور أن عدد خريجي هذه الدفعة بلغ 175 خريجًا حاصلًا على ماجستير التنمية في 9 تخصصات علمية تشمل (الإدارة، الصحة، الثقافة، البيئة والمخاطر، وغيرها من تخصصات التنمية، وذلك بنظام التعليم الأوروبي (نظام بولونيا) الأوروبي.

وأضاف أن هذه الدفعة شملت 175 خريجًا من 23 دولة إفريقية وهايتي، ليصل خريجي هذه الجامعة في مصر إلى 2175 خريجًا منذ نشأة الجامعة عام 1989 بمصر حتى الآن، في حين تخرج من الفروع الـ 12 الأخرى للجامعة في الدول الإفريقية وفرنسا والمجر 2200 خريجًا حتى الآن.



محافظ الإسكندرية: تقديم كل الدعم لطلاب جامعة سنجور

وأشاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر والتوسع في إنشاء الجامعات وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل.

وأعرب عن ترحيبه بالتعاون مع جامعة سنجور وتقديم كل التيسيرات لها لتنظيم زيارات للطلاب؛ ليتعرفوا على ما تتمتع به المدينة من أماكن أثرية وتراثية ليكونوا سفراء لبلادهم.

تمويل جامعة سنجور بدعم فرنسي

وقال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة سنجور هي جامعة فرانكفونية مُتخصصة في إعداد الكوادر البشرية للتنمية في إفريقيا وهايتي.

وأوضح متحدث التعليم العالي أن جامعة سنجور تمنح درجة الماجستير في مجالات التنمية، ويتم تمويل الجامعة بدعم فرنسي تصل قيمته إلى 65% من مصروفات التشغيل وتُمول النسبة الباقية من كندا وبروكسل وسويسرا ومصر.

