الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها برفع 8272 طن قمامة ومخلفات

قامت الوحدات المحلية لمحافظة الإسماعيلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي ٨٢٧٢ طنًا خلال الفترة من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ١٠٠ طن.

أيضًا في قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي ٦٠ طنًّا.

كما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت ٧٠٠ طن.

كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت ٤٦٠ طنًّا.

كذلك في قرية الضبعية تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ١٠٠ طن.

في قرية عين غصين تم رفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي تصل لحوالي ١٠٠ طن.

ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية ١٥٢٠ طنًّا من القمامة والمواد الصلبة.

في حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي ١٠١٠ أطنان قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من ١٢١٠ أطنان من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها ١٣٠٠ طن على مدار الأسبوع الماضي.

وفي السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي ١٢٧٤ طنَّ قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

في مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٥٤٩ طنًّا خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

في مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٧٩٠ طنًّا من المدينة وتوابعها.

وقد أكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء تكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.

ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.