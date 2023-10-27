حفل ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.. الليلة

تستعد إدارة ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بدورته الخامسة، اليوم، الجمعة، لانطلاق حفل الختام علي مسرح مكتبة الإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور لفيف من المسرحيين العرب والأجانب بجانب المصريين.

يشار إلى أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة أمل صديق عفيفي، الدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى الفنان حسام داغر.

وكان نظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الأستاذة الدكتورة. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور. أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.