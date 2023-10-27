ضبط مالك ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) لقيامه بإستغلال مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها، وبحوزته (71 قطعة سلاح أبيض –أدوات تصنيع).

بمواجهته اعترف بإدارته للورشة المُشار إليها وحيازته للأسلحة البيضاء المضبوطة بقصد الاتجار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة البيضاء للإتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.