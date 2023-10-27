ملابسات القبض على 3 متهمين بسرقة شبكة محمول بالشيخ زايد

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 3 متهمين بسرقة مولد كهرباء خاص ببرج شبكة محمول في الجيزة.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بسرقة مولد كهرباء خاص ببرج شبكة محمول في الشيخ زايد.

وتبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (محامى - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) وكيلاً عن (إحدى شركات المحمول) وقرر باكتشاف عمال الصيانة حال توجههم لإجراء صيانة بسرقة مولد كهربائى خاص ببرج شبكة المحمول الكائن بدائرة القسم .

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص- بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة)

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المولد المستولى عليه فـى الواقعة بمنزل أحدهم وكذا مولد آخر قاموا بسرقته من موقع برج آخر لذات الشركة كائن بدائرة القسم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .

قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسيل الأموال من خلال الإتجار في المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجه إليه.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط سمسار قام بغسـل 110 ملايين جنيه حصيلة إتجاره في المواد المخدرة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سمسار لقيامه بغسـل 110 ملايين جنيه تقريبًا متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة بمطروح.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تمكنت من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة مطروح) لقيامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ (شراء العقارات والمحلات التجارية والأراضي).

هذا وقدرت حصيلة تجارة المتهم من المواد المخدرة إلى نحو 110 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي السابق تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة شاب قي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الجيزة.