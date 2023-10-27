قافلة دعوية عن سيناء المباركة بأوقاف الشرقية

أطلقت مديرية أوقاف الشرقية فعاليات القافلة الدعوية من مسجد النصر بمدينة أبو حماد، وذلك بمسجد النصر بمدينة أبو حماد، بحضور الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، والدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، والدكتور شعبان كفافي، عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق، سابقًا، وعميد المركز الثقافي الإسلامي بفاقوس.

حضر القافلة الدعوية كل من: الدكتور محمد شحاتة إبراهيم، أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالزقازيق سابقًا، والدكتور محمود رشاد عبدالنبي، أستاذ الثقافة الإسلامية المساعد بكلية الدعوة، والدكتور ساري زين الدين، أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، والدكتور ناصر عبدالأعلى عطية، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية.

ودار الحديث خلال أعمال القافلة الدعوية عن “سيناء المباركة.. المكان والمكانة”، وتم تكريم بعض الأطفال المشاركين في النشاط الصيفي بالمسجد، وعقد مقرأة للجمهور الحاضر للفعالية.