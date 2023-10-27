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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إسرائيل تقصف البنية التحتية لحزب الله اللبناني (فيديو)

قصف لبنان
قصف لبنان

 استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية لحزب الله في لبنان، في اليوم الـ21 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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 وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية"، اليوم الجمعة، لحظة ضرب جيش الاحتلال لأهداف عدة لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

الاحتلال ضرب مناطق لبنانية بقنابل فسفورية محرمة دوليًا: 

 كانت صحيفة اللواء اللبنانية، أعلنت أن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقنابل المضيئة والفسفورية المحرمة دوليًا منطقة المشيرفة واللبونة جنوب لبنان.

كما اندلع حريق في غرب موقع جل العلام الواقع بين الناقورة وعلما الشعب جنوب لبنان.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدتي كفركلا وديرميماس في جنوب لبنان بـ12 قذيفة.

فيما أعلن حزب الله اللبناني، استهداف موقع رأس الناقورة البحري التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي وأيضًا موقع حانيتا قبالة علما الشعب.

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