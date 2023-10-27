ضبط المتهمين بضرب شخص وسرقة دراجته النارية في أوسيم

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بالاعتداء على شخص لشرقة دراجته النارية في أوسيم.

تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من أحدى المستشفيات باستقبالها (نجار- مقيم بدائرة المركز) مصاب بجروح متفرقة بالجسم.

بالفحص تبين أن المذكور حال توقفه بدائرة المركز وبحوزته دراجته النارية بسبب نفاد الوقود قام (عاطلون وسائق مركبة توك توك "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز) يستقلون مركبة "توك توك"، وبحوزتهم أسلحة بيضاء قاموا بالتعدى عليه وإحداث إصابته والاستيلاء منه على (دراجته النارية- مبلغ مالى).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (فرد محلى وطلقتين لذات العيار- 3 أسلحة بيضاء "المستخدمين فـى الواقعة - مبلغ مالى "من متحصلات السرقة").

بمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة مُستخدمين الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة كما أرشدوا عن الدراجة النارية الـمُبلغ بسرقتها لدى عميلهم "سيئ النية" (عاطل- مقيم بدائرة القسم)، تم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل مقتل شخص في مشاجرة بالإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، طرفى مشاجرة نتج عنها وفاة أحدهم.

تبلغ لقسم شرطة باب شرقى بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم نتج عنها وفاة أحد الأشخاص إثر إصابته بجرح طعنى.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (عاملان) ، طرف ثانى (عاطل – له معلومات جنائية) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك لخلافات الجيرة بينهم تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم البعض وقام العاطل بالتعدى على أحد العاملين بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين، وأرشد المذكور عن السلاح الأبيض المستخدم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سيدة تدعي دهس سيارة شرطة لابنتها في الساحل.. والداخلية توضح التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" تضمن ادعاء ربة منزل بقيام قائد سيارة تابعة لإحدى الجهات الشرطية بالإصطدام بنجلتها بالقاهرة وإحداث إصابتها.

رصدت المتابعات الأمنية ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن منشور تضمن ادعاء (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة) بقيام قائد سيارة تابعة لإحدى الجهات الشرطية بالاصطدام بنجلتها (طالبة) حال عبورها محور كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الساحل.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/10/202 تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بإصابة الفتاة المذكورة بكسور وكدمات إثر إصطدام سيارة مجهولة بها حال عبورها الطريق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارة المُشار إليها وقائدها وتبين أنها سيارة تابعة " لإحدى الجهات وغير تابعة لوزارة الداخلية " وأن قائدها يعمل بذات الجهة "يحمل تراخيص سارية" ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة والهرب خشية المسائلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .

