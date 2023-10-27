الداخلية.. حملات أمنية لضبط تجار المخدرات بـ" أسوان دمياط"

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (5) قضايا"إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,100كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 10كيلو جرام–كمية من مخدرى"الهيروين،الشابو") بحوزة (5) متهمين ( لـ 3 منهم معلومات جنائية) ، وكذا ضبط("بندقية آلية -فرد محلى- خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) .

تنفيذ عدد (801) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام –كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين)وكذا ضبط (3 فرد محلى–طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4) متهمين (لهم معلومات جنائية).

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.