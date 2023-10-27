ضبط 147 قطعة سلاح ناري خلال حملة أمنية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية شن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (284) قضية مخدرات، (147) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (84044) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.. قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (284) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (311) متهمًا ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (104,116كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (650,48كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (044,17 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (620,9 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (460,3 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (397,1 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (050,1 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (2,100 كيلو جرام)

كمية من مخدر البودر وزنت (195 جرامًا).

عدد (2127) قرصًا مخدًا.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (147 قطعة سلاح نارى بحوزة 116 متهمًا).. وذلك على النحو التالى:

(8) بنادق آلية.

بندقية رصاص.

(21) بندقية خرطوش .

(8) طبنجات.

(109) فرد محلى .

(223) طلقة مختلفة الأعيرة .

(10) خزينة متنوعة .

(211) قطعة سلاح أبيض .

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء.

فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (84044) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالى:

(354) حكم جناية.

(25762) حكم حبس جزئى.

(4609) حكم حبس مستأنف.

(42242) حكم غرامة.

(11077) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (8) متهمين ارتكبوا (12) حادثًا متنوعًا.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (22) متهمًا.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهمًا.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (240) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24727) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (53) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (13) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.