ضبط المتهمين بسرقة مولد كهرباء خاص ببرج شبكة محمول بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بسرقة مولد كهرباء خاص ببرج شبكة محمول في الشيخ زايد.

تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (محامى - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) وكيلاً عن (إحدى شركات المحمول) وقرر باكتشاف عمال الصيانة حال توجههم لإجراء صيانة بسرقة مولد كهربائى خاص ببرج شبكة المحمول الكائن بدائرة القسم .

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص- بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة)

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المولد المستولى عليه فـى الواقعة بمنزل أحدهم وكذا مولد آخر قاموا بسرقته من موقع برج آخر لذات الشركة كائن بدائرة القسم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل مقتل شخص في مشاجرة بالإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، طرفى مشاجرة نتج عنها وفاة أحدهم.

تبلغ لقسم شرطة باب شرقى بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم نتج عنها وفاة أحد الأشخاص إثر إصابته بجرح طعنى.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (عاملان) ، طرف ثانى (عاطل – له معلومات جنائية) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك لخلافات الجيرة بينهم تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم البعض وقام العاطل بالتعدى على أحد العاملين بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين، وأرشد المذكور عن السلاح الأبيض المستخدم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سيدة تدعي دهس سيارة شرطة لابنتها في الساحل.. والداخلية توضح التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" تضمن ادعاء ربة منزل بقيام قائد سيارة تابعة لإحدى الجهات الشرطية بالإصطدام بنجلتها بالقاهرة وإحداث إصابتها.

رصدت المتابعات الأمنية ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن منشور تضمن ادعاء (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة) بقيام قائد سيارة تابعة لإحدى الجهات الشرطية بالاصطدام بنجلتها (طالبة) حال عبورها محور كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الساحل.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/10/202 تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بإصابة الفتاة المذكورة بكسور وكدمات إثر إصطدام سيارة مجهولة بها حال عبورها الطريق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارة المُشار إليها وقائدها وتبين أنها سيارة تابعة " لإحدى الجهات وغير تابعة لوزارة الداخلية " وأن قائدها يعمل بذات الجهة "يحمل تراخيص سارية" ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة والهرب خشية المسائلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .

