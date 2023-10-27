عاجل
عمرو أديب: الفلسطينيون يعيشون الليلة الأصعب . قد لا نجد غزة غدا
الجمعة 27 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 66384 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية

بوابة الوفد الإلكترونية

 تمكنت الإدارة العامة للمرور، خلال الـ 24 ساعة، من ضبط ‏ 66348 مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين كافة لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (66348) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(12529) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(745) مخالفة السير بدون تراخيص.

(18) مخالفة موقف عشوائى.

(1912) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(5) مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

مواد متعلقة

إصابة 11 شخص في حادث أنقلاب ميكروباص بأسيوط

سقوط سائق تسبب في وفاة شخص بسبب خلاف على أولوية المرور بأسيوط

المرور تحرير 1467 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

المؤبد لسائق توك توك تخلص من عامل بسبب أولوية المرور

الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا
الجريدة الورقية