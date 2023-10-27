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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم..3 مباريات في الدوري السعودي

الهلال وأهلي جدة
الهلال وأهلي جدة

يستأنف اليوم الجمعة، 3 مباريات من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في الجولة الحادية عشر من عمر المسابقة.

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محرزوفيرمينو يقودان تشكيل أهلي جدة المتوقع بقمة الهلال في دوري روشن

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خيسوس يستقر على تشكيل الهلال لقمة الأهلي في دوري روشن

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موعد مباراة قمة الهلال والأهلي في دوري روشن ..والقناة الناقلة

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اليوم.. الهلال يستضيف أهلي جدة في قمة نارية بدوري روشن السعودي

يلتقي الهلال مع أهلي جدة، فيما يواجه الرائد نظيره الفتح، والطائي في مواجهة الرياض اليوم الجمعة، بعدما لعبت 3 مباريات أمس الخميس بين الاتحاد والحزم، والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلاهما، فيما تعادل الخليج مع التعاون بهدف لهدف، وأنتصر ضمك أمام الأخدود بهدفين نظيفين.

يستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة الرائد والفتح، فيما ستكون مباراة الطائي ضد الرياض على  استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، بينما يحتضن ملعب الملك فهد الدولي مواجهة الهلال أمام أهلي جدة.

تبدأ مباراة الرائد مع الفتح في السادسة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت الإمارات، في نفس التوقيت تنطلق مباراة الطائي مع الرياض.

بينما تنطلق مباراة الهلال والأهلي المرتقبة في الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.





 

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