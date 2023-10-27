اليوم..3 مباريات في الدوري السعودي

يستأنف اليوم الجمعة، 3 مباريات من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في الجولة الحادية عشر من عمر المسابقة.

يلتقي الهلال مع أهلي جدة، فيما يواجه الرائد نظيره الفتح، والطائي في مواجهة الرياض اليوم الجمعة، بعدما لعبت 3 مباريات أمس الخميس بين الاتحاد والحزم، والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلاهما، فيما تعادل الخليج مع التعاون بهدف لهدف، وأنتصر ضمك أمام الأخدود بهدفين نظيفين.

يستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة الرائد والفتح، فيما ستكون مباراة الطائي ضد الرياض على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، بينما يحتضن ملعب الملك فهد الدولي مواجهة الهلال أمام أهلي جدة.

تبدأ مباراة الرائد مع الفتح في السادسة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت الإمارات، في نفس التوقيت تنطلق مباراة الطائي مع الرياض.

بينما تنطلق مباراة الهلال والأهلي المرتقبة في الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.









