أمريكا تفرض عقوبات على حماس وإيران بعد الهجوم على الاحتلال

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات تستهدف مسؤولي حماس في إيران وأعضاء بالحرس الثوري، بعد هجوم كتائب القسام ععلى إسرائيل، وفق نبأ عاجل نشرته قناة “العربية” اليوم الخميس.

وأكدت الخزانة الأمريكية، أن العقوبات الجديدة تستهدف أصولا بمحفظة حماس الاستثمارية وشركات مرتبطة بها.

تسبب هجوم حماس على إسرائيل الذي ترافق مع إطلاق آلاف الصواريخ، بمقتل 1400 شخص وفق السلطات الإسرائيلية، بينما ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة وفق وزارة الصحة إلى أكثر من 7000، معظمهم مدنيون وبينهم 2704 أطفال.

إبادة جماعية في غزة بعد هجوم حماس

فيما هاجمت إيران، الاحتلال الإسرائيلي، واتهمته بتنفيذ "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بينما يُواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة قصف مُكثفة على القطاع بدأت في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر الجاري.

و قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في رسالة موجهة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك: "إن الهجمات الإسرائيلية وصلت إلى حد يُظهر أن الهدف هو القتل الجماعي للشعب الفلسطيني في غزة".

وأضاف عبداللهيان في رسالته التي نشرتها الخارجية الإيرانية، أن تصريحات المسئولين الإسرائيليين و"الهجمات الواسعة النطاق والممنهجة على غزة تُظهر أنها حملة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني".