الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأونروا تُحذر من موت الكثيرون بغزة قريبًا بسبب الحصار الإسرائيلي

غزة
غزة

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، من أن "الكثير من سكان غزة سيموتون" من جراء الحصار الإسرائيلي المحكم للقطاع، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في القطاع "تنهار".

 

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 قال المفوض العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة فيليب لازاريني: "بينما نتحدث، يموت الناس في غزة، لا يموتون من القنابل والقصف فحسب، بل سيموت الكثير من الأشخاص قريبًا أيضًا من جراء تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة".

 أضاف أن "الخدمات الأساسية تنهار والأدوية تنفذ والمواد الغذائية والمياه تنفذ، بدأت شوارع غزة تفيض بمياه الصرف الصحي".

كما أعلن لازاريني مقتل 57 من موظفي الوكالة في غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي للقطاع.

 في السياق ذاته، قالت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز: “إن من المتوقع عبور 8 شاحنات أخرى تحمل المواد الغذائية والأدوية والمياه إلى غزة، الجمعة”.

 تابعت: "سجلنا حوالي 74 شاحنة، نتوقع 8 شاحنات أخرى أو نحو ذلك اليوم (الجمعة)".

 تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 7 آلاف شخص، إذْ تشن إسرائيل موجات من الغارات الجوية، بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر الجاري.

 قتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، كما أسرت حماس أكثر من 200 رهينة نقلتهم من الداخل الإسرائيلي إلى غزة.

 

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