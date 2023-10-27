الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كولر يجتمع بمعاونيه للتحضير لمباراة صن داونز بالدوري الأفريقي

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للاهلي

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعا مطولا مع جهازه المعاون عقب الوصول إلى فندق الإقامة بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا.

 

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وواصل المدير الفني جلساته مع معاونيه لمواصلة التحضير لمباراة صن داونز المقرر لها يوم الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.
وخاض الأهلي مرانه الختامي بالقاهرة أمس على ملعب التتش استعدادا لمباراة صن داونز، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، قبل بدء المران بتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس أندريا مخطط ‏الأحمال، ثم استكمل الجميع فقرات المران التي اشتملت على فقرات خططية وتقسيمه كرة قوية.

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