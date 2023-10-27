الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عبداللطيف النعيم: توحيد قلم الكاتب العربي هو حل من حلول الإنتصار

عبداللطيف النعيم
عبداللطيف النعيم

أرسل الكاتب عبداللطيف النعيم نداء للكتاب العرب والأقلام العربية للتوحيد الصف في أتجاه الدعم العربي الشامل للازمات المتكررة في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

حيث بعث رسالة للكتاب العرب لتوحيد كلمتهم  وجاء خطاب الكاتب عبداللطيف النعيم: أبعث بخطاب السلام والحب وفيه من الشدة والعتاب ،خلقنا الله متساوين وفضل بعضنا على بعض وجعل الإختلاف أساس ، خُلق عليه وجودنا في الحياة الدنيا ، وجعلنا الله عرب ثم كرمنا الله بالإسلام وجعلنا أهل القرآن الكريم بنطقنا "للضاد" .

وأضاف الكاتب السوداني عبداللطيف النعيم: إن قضايا الأمة قضايا مرتبطة ببعضها البعض بأن الهوية العربية باقية وإن كنا تحت خط الفقر والأزمات والدونية، فقدر المسلم العربي عالي عند الله تعالى والوعد منه بالرفعة والريادة وبالمختصر نحن أهل القرآن الكريم واهل اللغة العربية والرسول محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا في كل أمورنا فذلك هو الذي يوحدنا ولن نتفرق إذا عملنا به في حياتنا.

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