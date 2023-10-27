الرئيس التونسي يدعو لإنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الخميس لإنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس بعدما صارت عاجزة بسبب الفساد، حسب تعبيره، مشددًا على ضرورة الإسراع في التحقيق بالعمليات التي أدت إلى الاستيلاء على أموال الشعب.

قالت رئاسة الجمهورية في بيان إن سعيد أكد خلال لقائه برئيس الحكومة أحمد الحشاني أن "الكثير من المؤسسات والمنشآت العمومية التي كانت في السابق تحققُ أرباحًا صارت عاجزة نتيجة للفساد ولسياسة ممنهجة منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي" بغرض بيعها.

شددَّ سعيد على "ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات التي تمت خارج أي إطار قانوني" وأدت إلى الاستيلاء على أموال الشعب، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

طالب مانحون دوليون تونس ببيع مؤسسات عمومية ضمن خطة إصلاحات اقتصادية لكن سعيد أكد في وقت سابق أنه "لن يتم التفريط في المؤسسات العمومية".

تعثرت مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دينار بسبب رفض سعيد شروط منها رفع الدعم وبيع مؤسسات عمومية.

يرى سعيد أن الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المانحون الدوليون "تهدد السلم الاجتماعي".

في وقت سابق، بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع كمال الفقي وزير الداخلية، الوضع الأمني العام بالبلاد، بالإضافة إلى قضايا داخلية عدة وأهمها مقاومة الجريمة المنظمة خاصة تلك المتعلقة بترويج المخدرات.

أكد الرئيس التونسي -خلال اجتماعه الذي عقد أمس الخميس- أهمية تسيير الكثير من دوريات في كل المناطق لتأمين المواطنين.

أشار إلى أن تونس تواجه كثير التحديات في الداخل وفي الخارج والشعب التونسي واع بضرورة رفعها وتخطيها بالاعتماد على موارد الدولة الذاتية.

كما دعا قيس وزير الداخلية إلى مزيد اليقظة والانتباه في هذا الظرف بالذات الذي يعبر فيه الشعب التونسي عن وقوفه غير المشروط مع الشعب الفلسطيني، ودعمه غير المحدود له لاستعادة حقه في فلسطين، خصوصًا وأن هناك من يسعى للاندساس حتى يشوه الموقف الثابت الشعب التونسي.

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