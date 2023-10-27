اعمال محمود مرعى تبرز القيم الجمالية للفنون التراثية بالأوبرا.. غدًا

تستضيف قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا، معرض الفنان محمود مرعي ويفتتح فى السابعة مساء السبت 28 أكتوبر ويستمر حتى 2 نوفمبر، وذلك تحت عنوان باب الوزير.

يضم المعرض حوالي 50 لوحة منفذة بخامات سبق استخدامها فى المبانى القديمة، منها : “ الاخشاب والمعادن” لتعكس ثراء الفنون الاسلامية وتبرز القيم الجمالية للفنون التراثية مع اضفاء طابع الحداثة عليها .

من هو الفنان محمود مرعي؟

جدير بالذكر ان محمود مرعي، تخرج فى كلية التربية الفنية من جامعة الأزهر، له بصمة على مستوي الفن التشكيلى وفن الخط العربي وكل ما ينتمي الي الفنون الاسلامية، عضو بكل من نقابة التشكيليين - أتيليه القاهرة - جماعة الكتاب والفنانين - جماعة فناني اللقطة الواحدة.

نال عدد من الجوائز منها الجائزة الكبرى لصالون الشباب الدورة 24 مناصفة والدورة 25الصالون في مجال التجهيز في الفراغ، جائزة اقتناء البنك التجارى الدولى وغيرها، أقام أكثر من 10 معارض خاصة وشارك فى 32 معرض جماعي ، له اعمال مقتناه لدى عدد من الجهات العامة منها متحف الفن الحديث - اتحاد البرلمان الدولى بجنيف وغيرها في مصر والخارج.