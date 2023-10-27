أستاذ دراسات السلام: مخطئ من يتصور حرب غزة جولة حاسمة (فيديو)

قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ دراسات السلام بجامعة مصر اليابان، إنَّ إسرائيل حاولت في غزوها للبنان في عام 82 القضاء على المقاومة، وصرحت وقتها بأنها نهاية منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما لم يحدث، وبالتالي فكرة أن تكون غزة المعركة النهائية وهم.

الصراع العربي الإسرائيلي

وأكد "صادق" خلال استضافته ببرنامج “صباح الخير يا مصر”والمُذاع على شاشة “القناة الأولى" اليوم الجمعة، أنه من الخطأ من يعتقد أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي قد لا يطول، مشيراً إلى أنه يصنف كصراع اجتماعي ممتد، بمعنى أنه معقد ويستغرق فترة طويلة ومن الصعب حله ولا يوجد به جولة حاسمة.

الكيان الصهيوني

وتابع أستاذ دراسات السلام بجامعة مصر اليابان: “الكيان الصهيوني كان من الممكن أن يربح من السلام أكثر من الحرب، ولكنه حرص على تصدير أفكار غريبة لفترة طويلة، مثل أنها: اسبرطة أو جيمس بوند المنطقة، وأن الموساد حاجة عجب، وكانت محض أكاذيب كشفتها أحداث يوم 7 أكتوبر الأخيرة وقبلها حرب 73 التي شاهدناها ورأيناها رأي العين، لتتأكد حقيقة واحدة، أنَّ هذا الكيان مجرد بالونة”.