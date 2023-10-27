التحالف الوطني: مصر فرضت كلمتها على إسرائيل وتمكنت من دخول المساعدات لغزة

قال محمود الجارحي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الكيان الصهيوني يرفض دخول المساعدات إلى غزة، ولكن مرة أخرى فرضت مصر كلمتها على العدو وتمكنت بعد أسبوع صعب جدا من بدء دخول الشاحنات، ونجحت الضغوط المتتالية من الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادات الرسمية في عبور 75 شاحنة من إجمالي عدد الشاحنات الموجودة تحمل كما كبيرا ومتنوعا من المساعدات الإنسانية لاستدامة دخول المساعدات.

ونوه “الجارحي” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” والمُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، إلى أن الدولة المصرية كان رد فعلها سريعا وفوريا رسميا وشعبيا إزاء الأحداث الأخيرة في فلسطين.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وتابع: “المستوى الرسمي من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى المستوى الشعبي نتحدث عن حالة الزخم الكبيرة من جانب المصريين متمثلة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الإحساس بإخوتنا في غزة والمشكلة الكبيرة التي يتعرضون لها”.

المساعدات الإنسانية

وأكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن قطاع غزة يحتاج أي نوع من الأنواع المساعدات الإنسانية لإنقاذ أرواح المتضررين، حيث ضمت أول قافلة من الشاحنات ما يقارب 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية ولحاف وقطع ملابس متنوعة لأعمار مختلفة بواقع 50 ألف قطعة بالإضافة إلى 300 ألف قطعة ما بين مستلزمات وعلب أدوية.

وأشار إلى أنه خلال ساعات معدودة من اندلاع الأحداث في غزة تم تجهيز قافلة من أكبر القوافل عبر تاريخ العمل الشعبي والمجتمعي، حيث تم تجهيز 106 شاحنات في عدد قليل من الساعات.