في ذكرى رحيله الـ50.. طه حسين أحد أعلام الثقافة العربية (معلومات)

في الثامن والعشرين من أكتوبر عام 1973 م، رحل عن عالمنا واحدًا من روائع الأدب العربي بل كان من أهم المثقفين في مجال الأدب في مصر خلال القرن العشرين ولقب بعميد الأدب العربي ألا إنه: "طه حسين".



وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي محطات في حياة الراحل طه حسين:



حياته



ولد طه حسين يوم الجمعة 15 نوفمبر 1889، وهو سابع أولاد أبيه حسين، نشأ في قرية الكيلو قريبة من مغاغة إحدى مدن محافظة المنيا في الصعيد.

وعند بلوغه سن الرابعة أصيب بالرمد ما أطفا النور فيهما إلى الأبد، وكان والده حسين علي موظفًا صغيرًا رقيق الحال في شركة السكر.

وقد بدأ حسين حياته العلمية بالتحاقه في كتاب قريته، فحفظ القرآن الكريم، ثم التحق بالأزهر ليتمّ تعليمه، وفي عام 1908م انتسب إلى الجامعة المصرية( الأهلية)، بعد تأسيسها في عام 1908، وفي عام 1914 كان أول خريج من هذه الجامعة.

وحصل من الجامعة على شهادة الدكتوراه عام 1914م، وكانت رسالته بعنوان (ذكرى أبي العلاء)، ثم أرسلته الجامعة المصرية ببعثة إلى فرنسا، ومن هناك حصل على شهادة الدكتوراه الثانية، وكانت رسالته بعنوان (الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون) وفي عام 1919، حصل على دبلوم في الحضارة الرومانية من الجامعة ذاتها، وتم تعيينه أستاذا للتاريخ في الجامعة المصرية.

وبعدما ترك العمل الجامعى عمل فى مجال الصحافة، فأشرف على تحرير "كوكب الشرق وجريدة الوادى"، ثم عاد مرة أخرى للعمل الجامعى كأستاذ وعميد كلية الآداب، ثم شغل منصب مدير جامعة الإسكندرية، وفى عام 1950 عين وزيرا للمعارف، وأخيرا رئيس تحرير الجمهورية.

تزوج الراحل طه حسين من السيدة الفرنسية (سوزان بريسو) وأنجب منها أولاده (أمينة، ومؤنس)، وقد كان لهذه السيدة أثر كبير في حياته، إذ كانت سندًا وعونًا له أثناء مسيرته العلمية والأدبية.



أشهر مقولات طه حسين



"أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم، لنكون لهم أنداداً، ولنكون لهم شركاء في الحضارة، خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يحب منها وما يُكره، وما يُحمد منها وما يُعاب".

ويل لطالب العلم إن رضى عن نفسه



أهم مؤلفاته

الأيام

دعاء الكروان

شجرة البؤس

المعذبون فى الأرض

مستقبل الثقافة فى مصر

جنة الشوك

فى مرآة الصحفى



وفاته



وفي الثامن والعشرين من أكتوبر عام 1973، رحل طه حسين عن عالمنا وكان من أحد أعلام الثقافة العربية بعدما سطر اسمه بأحرف من نور وترك خلفه إرثًا ثقافيًا تنهال منه الأجيال القادمة.