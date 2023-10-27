بايدن في أزمة.. اتهامات بازدواجية المعايير وخروج المظاهرات الداعمة لفلسطين (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: “بايدن في أزمة.. اتهامات بازدواجية المعايير وخروج المظاهرات الداعمة لفلسطين”.

دولة الاحتلال:

ذكر التقرير أن واشنطن انحازت بشكل فج لجانب دولة الاحتلال ومنحتها حق الدفاع عن النفس، وأسفر هذا الحق الكامل الذي منحته واشنطن لتل أبيب عن حوالي 6 آلاف شهيد وآلاف الجرحى والمصابين دون إدانة أمريكية لاستهداف المدنيين في قطاع غزة، وتبرير ممتد للانتهاكات ظهر واضحًا في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي ربط خلاله بدعم بلاده لأوكرانيا وإسرائيل، ووصف البلدين بأنهما ديموقراطيتان تقاتلان أعداءً مصممين على إبادتهما الكاملة.



وذكر التقرير، أن ازدواجية المعايير التي حكمت البيت الأبيض كانت حاضرة بقوة على مدار ما يقرب من 20 شهرًا هي عمر الحرب الروسية الأوكرانية، فمع الرصاصة الأولى للاجتياح الأول من جانب موسكو لإقليم دونباس في الشرق الأوكراني كانت التوصيفات الأمريكية حاضرة منذ البداية "أوكرانيا تقاوم" و"روسيا دولة غازية".

الفصائل الفلسطينية:

لم يكن هذا المعيار حاضرًا في مشهد السابع من أكتوبر الجاري، حينما أقدمت الفصائل الفلسطينية على شن هجوم مباغت ضد مستوطنات كان بناؤها محل إدانة المجتمع الدولي برمته.