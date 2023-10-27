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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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جوتيريش صاحب الضمير الحي .. أدان جرائم الاحتلال ورفض الإخلاء القسرى للفلسطينيين

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونية جوتيريش

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: “جوتيريش صاحب الضمير الحي .. أدان جرائم الاحتلال ورفض الإخلاء القسرى للفلسطينيين”. 

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 أمين عام الأمم المتحدة أنطونية جوتيريش

وأوضح التقرير أن أمين عام الأمم المتحدة أنطونية جوتيريش يمكن اعتباره صاحب الضمير الحي الذي يغرد خارج السرب الغربي الدعام لقوات الاحتلال في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. 

وكتب جوتيريش مقالا اعتبر فيه أن مطالبة جيش الاحتلال للفلسطينيين في غزة بإخلاء منازلهم أمر خطير ومثير للقلق وله عواقب إنسانية مدمرة. 

 القصف الجوي 

وأشار التقرير إلى أن جوتيريش كتب في مقاله ينطبق أمر الإخلاء على ما يقرب من 1.1 مليون شخص وينطبق ذلك على منطقة محاصرة بالفعل وتتعرض للقصف الجوي دون كهرباء أو ماء أو طعام وينطبق ذلك على منطقة تعرضت لأضرار جسيمة في الطرق والبنية التحتية في الأسبوع الماضي مما يجعل عملية الإخلاء شبه مستحيلة في المقام الأول. 
 

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