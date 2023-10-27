انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية في العياط

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في منزل مكون من طابقين بمنطقة أبو العباس في العياط، للوقوف على أسباب الحادث وكشف التلفيات.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في منزل مكون من طابقين بمنطقة أبو العباس في العياط.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

تفاصيل مقتل شخص في مشاجرة بالإسكندرية:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، طرفى مشاجرة نتج عنها وفاة أحدهم.

تبلغ لقسم شرطة باب شرقى بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم نتج عنها وفاة أحد الأشخاص إثر إصابته بجرح طعنى.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (عاملان) ، طرف ثانى (عاطل – له معلومات جنائية) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك لخلافات الجيرة بينهم تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم البعض وقام العاطل بالتعدى على أحد العاملين بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين، وأرشد المذكور عن السلاح الأبيض المستخدم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سيدة تدعي دهس سيارة شرطة لابنتها في الساحل.. والداخلية توضح التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" تضمن ادعاء ربة منزل بقيام قائد سيارة تابعة لإحدى الجهات الشرطية بالاصطدام بنجلتها بالقاهرة وإحداث إصابتها.

رصدت المتابعات الأمنية ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن منشور تضمن ادعاء (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة) بقيام قائد سيارة تابعة لإحدى الجهات الشرطية بالاصطدام بنجلتها (طالبة) حال عبورها محور كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الساحل.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/10/202 تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بإصابة الفتاة المذكورة بكسور وكدمات إثر اصطدام سيارة مجهولة بها حال عبورها الطريق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارة المُشار إليها وقائدها، وتبين أنها سيارة تابعة "لإحدى الجهات وغير تابعة لوزارة الداخلية"، وأن قائدها يعمل بذات الجهة "يحمل تراخيص سارية"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة والهرب خشية المساءلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

